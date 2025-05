ETV Bharat / health

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੀਪੀ? ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬੀਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ! ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਅਧਰੰਗ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। What should be the normal BP (ETV Bharat) ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇਰੇ? ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਆਦਿ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 1.28 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 46 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਪੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

