ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰਮੀ, ਲੋਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹ - Lack Of Water In The Body

TAGGED:

LACK OF WATER IN THE BODY CAUSES

ਸਰੀਰ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ

LACK OF WATER IN THE BODY SIGNS

ਸਰੀਰ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

LACK OF WATER IN THE BODY