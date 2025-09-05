ETV Bharat / health

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ - IS IT BAD TO HOLD IN YOUR POOP

ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Health Team

Published : September 5, 2025 at 10:37 AM IST

ਸ਼ੌਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੌਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ?

ਬਵਾਸੀਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟੱਟੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਵਾਸੀਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟੱਟੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਟੱਟੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਟੱਟੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ: ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਗੁਦਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਐਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਪਬਮੇਡ ਸੈਂਟਰਲ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਨ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

  1. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  2. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਟੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  3. ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
  4. ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਟੱਟੀ ਕਰੋ।

