WHAT IS PRENATAL DEPRESSION: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਉਦਾਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ੁਦੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅਰਜੁਮੰਦ ਫਯਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅਰਜੁਮੰਦ ਫਯਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅਰਜੁਮੰਦ ਫਯਾਜ਼
ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਸਦੀ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ?
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਰਜੁਮੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਰਜੁਮੰਦ
ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਅਰਜੁਨਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੂਡ।
- ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ।
- ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣਾ।
- ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।
- ਦੋਸ਼, ਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
- ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅਰਜੁਮੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮੂਡ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।- ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅਰਜੁਮੰਦ
ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਰਜੁਮੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹਲਕੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅਰਜੁਮੰਦ
