ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟਿਕ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆਮ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਘੱਟ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟਿਕ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਰਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਖਣਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ।
ਅਨੀਮੀਆ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੁੰਮਦੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ (RBC) ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੌਲੀਪੇਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀਮ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਖੂਨ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ-ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹਾਈਪੌਕਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟਿਕ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ (ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਲੱਡ ਡਿਸਆਰਡਰ), ਸਾਈਡਰੋਬਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਨੀਮੀਆ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਨੀਮੀਆ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਸਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਹੀਮੋਲਾਈਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟਿਕ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਫਿੱਕੀ ਚਮੜੀ
- ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (NIH) ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਅਨੀਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫੋਲੇਟ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ9) ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਨੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
- ਬੀਨਜ਼
- ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ
- ਬੀਜ ਅਤੇ ਗਿਰੀਆਂ
- ਆਰਗਨ ਮੀਟ
- ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ
- ਟੋਫੂ
- ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ
- ਮੂੰਗਫਲੀ
