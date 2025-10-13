ETV Bharat / health

ਕੀ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ? ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਪੀ

ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

BLOOD PRESSURE NORMAL RANGE
ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖਤਰਨਾਕ (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 13, 2025

BLOOD PRESSURE NORMAL RANGE: ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਲਕੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਝਟਕੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ?

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 120/80 mmHg ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 90/60 mmHg ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ (ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੂਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਦੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ: ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ: ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਦਮਾ: ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਦਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ VS ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ90/60 mmHg ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ140/90 mmHg ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ
ਸਥਿਤੀਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਤੁਰੰਤ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟਸਟ੍ਰੋਕ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ
ਲੱਛਣ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਥਕਾਵਟ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰਲੱਛਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਗਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਵਾਲੀਅਮ90 ਤੋਂ ਘੱਟ40 ਤੋਂ ਵੱਧ
ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਵਾਲੀਅਮ60 ਤੋਂ ਘੱਟ90 ਤੋਂ ਵੱਧ

ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

  1. ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
  2. ਥਕਾਵਟ
  3. ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
  4. ਮਤਲੀ
  5. ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ

ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ

ਲੂਣ: ਲੂਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ: ਦਿਨ ਭਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।

ਕੈਫੀਨ: ਕੈਫੀਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼: ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਉਪਾਅ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਭਰ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾਓ।

ਛੋਟੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ: ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਚੌਲ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਓਟਸ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ

https://www.nhlbi.nih.gov/health/low-blood-pressure

