ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Published : August 26, 2025 at 11:01 AM IST

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਦਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਕੰਬਣਾ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਦਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਦਮਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਦਮਾ ਖਤਰਨਾਕ

ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਲਕੇ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਦਮਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਦਮੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨ

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਦਮਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਧਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 70 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗਲਤ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਧੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਦਮੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਆਮ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਦਮੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  • ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਬਣਾ
  • ਅਚਾਨਕ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
  • ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ
  • ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
  • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
  • ਮੂਡ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ
  • ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਉਲਝਣ

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਧੁੰਦਲੇ ਬੋਲਣ, ਦੌਰੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

  1. 15 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ (ਜੂਸ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ) ਲਓ ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋਰ ਲਓ।
  2. ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖੁਆਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗਲੂਕਾਗਨ ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  4. ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੌਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤੀਰਕੇ

ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਨਸੁਲਿਨ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਾਯੋਜਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਨੈਕ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਦਮੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ?

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

