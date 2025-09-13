ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਿਗਰਟ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ...
Published : September 13, 2025 at 4:28 PM IST
SMOKING ON AN EMPTY STOMACH: ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਰੀਸੈਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਫੜੇ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵੇਰੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਘੱਟ ਬਲਗਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਿੱਧੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਫੀਸੀਮਾ (ਸੀਓਪੀਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਅਤੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਗਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿਕੋਟੀਨ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਵਰਗੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਵਰਗੇ ਹੌਲੀ ਬਦਲਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਸੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਬਲਗ਼ਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਵਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਲਗ਼ਮ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜੂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਲਿਆ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ CPOD, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ?
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
- ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ।
- ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
- ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।
- ਬਾਹਰਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ।
- ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।
- ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
(Disclaimer: ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)