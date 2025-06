ETV Bharat / health

ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਓ ਇਹ 5 ਟੈਸਟ - HEART DISEASES TEST

HEART DISEASES TEST ( Getty Image )

Published : June 18, 2025 at 10:01 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 10:27 AM IST

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹਨ? ਪਰ ਡਾ. ਰਘੂ ਵੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਰਘੂ ਵੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੁਟੀਨ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਘੂ ਵੰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਅਪੋਲੀਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬੀ ਟੈਸਟ: ਡਾ. ਰਘੂ ਵੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਐਪੋਲੀਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬੀ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੋਲੀਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

