ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ - HEART ATTACK SYMPTOMS

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ, ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

HEART ATTACK SYMPTOMS
HEART ATTACK SYMPTOMS (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 31, 2025 at 1:45 PM IST

3 Min Read

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਡੀਡੀ ਮਖੀਜਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਾ. ਮਖੀਜਾ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਡਾ. ਮਖੀਜਾ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਡਾ. ਮਖੀਜਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਤਣਾਅ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਆਮ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਕਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਰੁਕਾਵਟ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਹੈ।- ਡਾ. ਮਖੀਜਾ

ਰੋਕਥਾਮ

  1. ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
  2. ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
  3. ਹਰ ਰੋਜ਼ 30 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।
  4. ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
  5. ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਅਪਣਾਓ।

ਡਾ: ਮਖੀਜਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਮਖੀਜਾ

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ

  1. ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਭਾਰੀਪਨ
  2. ਅਚਾਨਕ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
  3. ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
  4. ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਛਣ

ਡਾ. ਮਖੀਜਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਵਧਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਦਿ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਖੀਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਮਖੀਜਾ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ। ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ?

ਡਾ. ਮਖੀਜਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।-ਡਾ. ਮਖੀਜਾ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੋ।

