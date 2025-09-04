ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕੇਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੱਛਣ, ਕਰੋ ਪਛਾਣ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ, ਤਣਾਅ, ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਂਝਪਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ PCOS), ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ
ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਓਲੀਗੋਸਪਰਮੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੋਣਾ ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਬਾਂਝਪਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। Mayo Clinic.org ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ, ਜੰਕ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ
- ਸੋਡਾ ਵਰਗੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਆਦਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ।
- ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ
- ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ
- ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ
- ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
- ਜਣਨ ਨੁਕਸ
- ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
- ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ
- ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ
ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਵੈਰੀਕੋਸੀਲਸ: ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਹਾਰਮੋਨ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਜਾਂ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ।
- ਲਾਗ: ਕੁਝ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨ
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੋਵੇਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਟੀਰੌਇਡ, ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਪੇਂਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
- ਦਿਨ ਭਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ
- ਚਿਹਰੇ, ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ।
- ਸਕ੍ਰੋਟਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਗੰਢ
- ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ
ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੀਰਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟੋਜ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ੂਸਪਰਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਵੀਰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈਏ?
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਲਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਲਾਲ ਮੀਟ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਚੋ।
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/low-sperm-count/symptoms-causes/syc-20374585
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22477-oligospermia-low-sperm-count
https://www.healthline.com/health/infertility/low-sperm-count
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-