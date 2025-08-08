ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ 112 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?
50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ
ਲਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ: ਲਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਬੀਫ, ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਮਾਸ, ਸੌਸੇਜ, ਹੌਟ ਡੌਗ, ਬੇਕਨ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਮੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਮੀਟ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਅਮੀਨ (HCAs) ਨਾਮਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਮੀਟ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਖਾਓ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਤਲਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ: ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ, ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਵਰਗੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। NCBI ਜਰਨਲ ਡਾਇਟਰੀ ਫੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਚਰਬੀ-ਮੁਕਤ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਸੋਇਆ ਦੁੱਧ, ਓਟ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ: ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਜੋ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਟ ਸਨੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਐਵੋਕਾਡੋ, ਗਿਰੀਦਾਰ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਟਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਖੰਡ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਮੋਟਾਪਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਸੋਡੇ, ਜੂਸ, ਕੈਂਡੀ, ਪੇਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲ ਚੁਣੋ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।
ਸ਼ਰਾਬ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੋ।
