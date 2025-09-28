ETV Bharat / health

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ...

WARNING SIGNS OF LUNG DISEASE
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ (CANVA)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 28, 2025 at 12:11 PM IST

3 Min Read
WARNING SIGNS OF LUNG DISEASE: ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਲੋਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ...

ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ (GETTY IMAGES)

ਜੇਕਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ...

ਅਮਰੀਕਨ ਲੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ...

ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ

ਖੰਘ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਲੱਛਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੰਘ ਬਲਗ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਖੂਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੰਘ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਬਲਗ਼ਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਘ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ (FREEPIK)

ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਨਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਦਮਾ, ਪਲਮਨਰੀ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਕੜਨ

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ, ਜਲਣ, ਜਾਂ ਜਕੜਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ, ਲਾਗ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰਘਰਾਹਟ

ਘਰਘਰਾਹਟ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਤੰਗ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਮਾ, ਐਲਰਜੀ, ਸੀਓਪੀਡੀ, ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ।

ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਣਾ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੇਫੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰੀਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

