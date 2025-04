ETV Bharat / health

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕੇਤ, ਜਾਣੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ! - EFFECTS OF WAKING UP AT 3 4 AM

EFFECTS OF WAKING UP AT 3 4 AM ( Getty Image )

By ETV Bharat Health Team Published : April 28, 2025 at 2:37 PM IST 3 Min Read