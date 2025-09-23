ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਂਸਰ, ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਂਸਰ, ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ।
Published : September 23, 2025 at 4:41 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ 'ਸਵੱਸਥ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਭਿਆਨ' (SNSPA) ਮੇਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਯੂਟੇਰਸ ਕੈਂਸਰ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਜਿਯਾ ਦੇਵੀ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ "ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੂਟੇਰਸ ਕੈਂਸਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ
ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਜਿਯਾ ਦੇਵੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੂਟੇਰਸ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 3500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ 2000 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।"
ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੱਗਭਗ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।