ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਈਆਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।

things in the kitchen can be harmful
ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਈਆਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ((GETTY IMAGES))
By ETV Bharat Health Team

Published : September 28, 2025 at 5:43 PM IST

ESSENTIAL KITCHEN SAFETY : ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਆਮ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

Remove these things from kitchen
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ((GETTY IMAGES))

ਸਿਹਤ ਲਈ

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਣ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸੋਈ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Remove these things from kitchen
ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ((GETTY IMAGES))

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਸੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ, ਖੁਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨ-ਸਟਿੱਕ ਭਾਂਡੇ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। BPA (Bisphenol A) ਅਤੇ phthalates ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਸਫੇਨੋਲ A, phthalates ਅਤੇ PFAS ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

things in the kitchen can be harmful
ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਈਆਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ((GETTY IMAGES))

ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ

ਮਾਹਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਾਨ-ਸਟਿੱਕ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਸਟਿੱਕ ਪੈਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਨ-ਸਟਿੱਕ ਪੈਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ, ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ, ਜਾਂ ਸਿਰੇਮਿਕ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੋ, ਬਾਹਰੀ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲੋ ਜਾਂ ਹਟਾਓ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਚਰਬੀ ਹਟਾਓ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਓ।

ਨੋਟ : ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਚਮਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

