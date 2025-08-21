ETV Bharat / health

ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਹ 10 ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਈ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

TONGUE CANCER CAUSES (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 21, 2025 at 10:43 AM IST

ਜੀਭ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਧਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀਭ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਣ, ਖਾਣ, ਨਿਗਲਣ ਅਤੇ ਚੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਜੀਭ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਜੀਭ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਭ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਜੀਭ 'ਤੇ ਟਿਊਮਰ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀਭ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜੀਭ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਜਾਂ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਗੰਢ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਆਮ ਹੈ।

ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਜੀਭ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

  1. ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ
  2. ਬੋਲਣ, ਚਬਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  3. ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਜਲਣ, ਜੋ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
  4. ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
  5. ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
  6. ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਜਾਂ ਮੋਟਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ
  7. ਜੀਭ 'ਤੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ, ਮਸੂੜੇ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ ਜਾਂ ਟੌਨਸਿਲ
  8. ਘੋਰ ਆਵਾਜ਼
  9. ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ
  10. ਜੀਭ ਦੀ ਸੋਜ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੀਭ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਭ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਸਵਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
  2. ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ (UV) ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਟੈਨਿੰਗ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ।
  3. ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ
  4. ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV) ਦੀ ਲਾਗ
  5. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ

ਜੀਭ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ

ਜੀਭ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜੀਭ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਭ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਭ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੇ (ਫੈਰਨਕਸ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੀਭ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਓਰੋਫੈਰਨਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

