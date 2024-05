ETV Bharat / health

ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ - Signs of aging on the skin

By ETV Bharat Health Team Published : May 20, 2024, 9:43 AM IST