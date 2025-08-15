ETV Bharat / health

ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ - VITAMIN D TOO MUCH

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਧੂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੂਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਕੈਲਸੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈਪਰਵਿਟਾਮਿਨੋਸਿਸ ਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ, ਕੁਝ ਮਸ਼ਰੂਮ, ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਈਪਰਕੈਲਸੀਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਕੈਲਸੀਮੀਆ ਪੇਟ ਖਰਾਬ, ਉਲਟੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਾਈਪਰਕੈਲਸੀਮੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਿਸਿਸ (ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ)। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਜ਼ ਜਾਂ ਬਿਸਫੋਸਫੋਨੇਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਮਾਤਰਾ

ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ 4,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨਿਟ (IU) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 600 IU ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 600 IU ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪੂਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਕਬਜ਼, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਪੇਟ ਦਰਦ।
  2. ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ, ਸੁਸਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ
  3. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਵਧਣਾ (ਪੋਲੀਯੂਰੀਆ), ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜਾਂ ਨੈਫਰੋਕੈਲਸੀਨੋਸਿਸ (ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ (ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ)।
  5. ਅਸਧਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ (ਐਰੀਥਮੀਆ), ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ

ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਗੁਰਦੇ ਹਾਈਪਰਕੈਲਸੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ) ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਪਰਕੈਲਸੀਮੀਆ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਨੈਫਰੋਕੈਲਸੀਨੋਸਿਸ (ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਮ੍ਹਾਂ) ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਦਿਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (NIH) ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

