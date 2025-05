ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ? ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕੇਤ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਚਾਣ

ETV Bharat / health

ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ? ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕੇਤ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਚਾਣ - INFLAMMATORY BOWEL DISEASE DAY 2025

INFLAMMATORY BOWEL DISEASE DAY 2025 ( Getty Image )

Published : May 19, 2025 at 12:22 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 1:08 PM IST

INFLAMMATORY BOWEL DISEASE DAY 2025: ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਬੋਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (IBD) ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। IBD ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦਸਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ IBS ਜਾਂ ਇਰੀਟੇਬਲ ਬੋਅਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। IBD ਕੀ ਹੈ? IBD ਦਾ ਅਰਥ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਬੋਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਚਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ। IBD ਦੇ ਲੱਛਣ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਦਸਤ

ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਭਾਰ ਘਟਣਾ

ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਗੈਸ

ਉਲਟੀਆਂ।

ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੇਟ

ਥਕਾਵਟ।

ਬੁਖਾਰ।

ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ।

ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਲੀ।

ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਫੋੜੇ। ਵਿਸ਼ਵ IBD ਦਿਵਸ 2025 ਦਾ ਥੀਮ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਬੋਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (IBD) ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ "IBD ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ" ਹੈ। ਇਹ ਥੀਮ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ IBD ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। IBD ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਮ, ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਰ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। IBD ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦਵਾਈਆਂ: ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

