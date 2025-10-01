ETV Bharat / health

ਕੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ? ਜਾਣੋ, Throat Cancer ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

sore throat
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਠੰਡੇ ਭੋਜਨ, ਬੁਖਾਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਘੱਗਰ, ਜਲਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ...

ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਫੈਜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਅਨਾੜੀ ਜਾਂ ਗਲੇ 'ਤੇ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਭੋਜਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣਾ

ਅਚਾਨਕ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ

ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਨ ਦਰਦ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

NCBI ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰਘਰਾਹਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਬੂ ਵਾਲਾ ਸਾਹ

ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ।

ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਲੈਰੀਨਕਸ ਅਤੇ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੋਰ ਜਾਂ ਘੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਘੋਰਤਾ ਜੋ 3 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਸੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਅਕਸਰ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਛੂਹਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਢ ਜਾਂ ਸੋਜ ਗਰਦਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

