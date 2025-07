ETV Bharat / health

ਸੰਗਰੂਰ (ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? HEART ATTACK SYMPTOMS (ETV Bharat) ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ? ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਰਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈੱਕ ਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਸਰਤ, ਸੈਰ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।- ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ HEART ATTACK SYMPTOMS (ETV Bharat Graphics Team) ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਸਹੀਂ ਹੈ?

