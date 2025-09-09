ETV Bharat / health

ਰੂਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਲਬਧ...

RUSSIAN ENTEROMIX CANCER VACCINE
ਰੂਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ (GETTY IMAGES AND ANI)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 9, 2025 at 9:21 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰੂਸੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਫੈਡਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਏਜੰਸੀ (FMBA) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ TASS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, FMBA ਮੁਖੀ ਵੇਰੋਨਿਕਾ ਸਕਵੋਰਤਸੋਵਾ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ (EEF) ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੈਂਸਰ ਟੀਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

100% ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਪਾਸ

ਐਫਐਮਬੀਡੀ ਮੁਖੀ ਵੇਰੋਨਿਕਾ ਸਕਵੋਰਤਸੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਮਆਰਐਨਏ-ਅਧਾਰਤ ਟੀਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟੀਕੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਰੂਸੀ ਐਂਟਰੋਮਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਟੀਕਾ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕਵੋਰਤਸੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਧਿਐਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟੀਕਾ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਟੀਕਾ

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ (ਕੋਲਨ) ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਟੀਕਾ ਕਿਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟੀਕਾ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਛਾਤੀ, ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਕੈਂਸਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ-ਰੋਧਕ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

