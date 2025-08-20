ETV Bharat / health

ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ! ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਰਹੋ ਬਚਕੇ - FOOD SAFETY CONNECT MOBILE APP

FSSAI ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

FOOD SAFETY CONNECT MOBILE APP
FOOD SAFETY CONNECT MOBILE APP (ETV Bharat (Graphic Desk))
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 20, 2025 at 4:30 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 5:30 PM IST

4 Min Read

ਬਠਿੰਡਾ: ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਢਾਬੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ... ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਐਪ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ (ETV Bharat)

ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਜਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ FSSAI ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣ।

FOOD SAFETY CONNECT MOBILE APP
FOOD SAFETY CONNECT MOBILE APP (ETV Bharat (Graphic Desk))

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?

ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ FSSAI ਦੇ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।

FOOD SAFETY CONNECT MOBILE APP
FOOD SAFETY CONNECT MOBILE APP (ETV Bharat (Graphic Desk))

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ?

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। FSSAI ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (FBOs) ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ FSS (ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2011, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਲਿੰਕ FSSAI ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਕੈਫੇ ਜਾਂ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

"ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" -ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

"ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਐਪ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਹੋਣ।"- ਢਾਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਪ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ FSSAI ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਐਪ ਦਾ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਬਠਿੰਡਾ: ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਢਾਬੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ... ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਐਪ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ (ETV Bharat)

ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਜਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ FSSAI ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣ।

FOOD SAFETY CONNECT MOBILE APP
FOOD SAFETY CONNECT MOBILE APP (ETV Bharat (Graphic Desk))

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?

ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ FSSAI ਦੇ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।

FOOD SAFETY CONNECT MOBILE APP
FOOD SAFETY CONNECT MOBILE APP (ETV Bharat (Graphic Desk))

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ?

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। FSSAI ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (FBOs) ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ FSS (ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2011, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਲਿੰਕ FSSAI ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਕੈਫੇ ਜਾਂ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

"ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" -ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

"ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਐਪ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਹੋਣ।"- ਢਾਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਪ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ FSSAI ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਐਪ ਦਾ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

Last Updated : August 20, 2025 at 5:30 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

COMPLAIN ABOUT ADULTERATED FOODWAYS TO IDENTIFY ADULTERATED FOODFSSAI MOBILE APPWAYS TO REPORT ADULTERATED FOODFOOD SAFETY CONNECT MOBILE APP

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ! ਜਾਣ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ

ਝੱਗ ਵਾਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 7 ਲੱਛਣ, ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕਰੋ ਇਹ 8 ਕੰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ!

ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ? ਜਾਣੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.