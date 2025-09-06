ETV Bharat / health

ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਰੇਬੀਜ਼, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਪਛਾਣ, ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਝਰਨਾਹਟ, ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ...

ਰੇਬੀਜ਼ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ
ਰੇਬੀਜ਼ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 6, 2025 at 4:25 PM IST

Rabies symptoms and treatment: ਰੇਬੀਜ਼ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ) 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਖੁਰਚਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। NIH ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜ, ਦੌਰੇ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਉਲਝਣ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਫੋਬੀਆ, ਐਰੋਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ...

ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ...

ਡੰਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਝਰਨਾਹਟ, ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਦਰਦ

WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਦੇਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝਰਨਾਹਟ, ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਖੁਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ, ਜਲਣ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ

ਰੇਬੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੱਟਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ (ਡਿਸਫੈਜੀਆ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰ ਜਾਂ ਝੱਗ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਲਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਾ ਅਧਰੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਘੁੱਟ ਵੀ ਬੇਆਰਾਮ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਮ ਘੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਡ੍ਰੋਫੋਬੀਆ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ

ਹਾਈਡ੍ਰੋਫੋਬੀਆ ("ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਰ") ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਕੜਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਚੈਨੀ, ਉਲਝਣ, ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲਾਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣ, ਚਿੰਤਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਬੇਚੈਨੀ, ਭਰਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੇਬੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਰ-ਪੜਾਅ ਦਾ ਲੱਛਣ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਰੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਮਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ

ਡਾ. ਕੈਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਰੇਬੀਜ਼ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, 2.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਬੀਜ਼ ਲੂੰਬੜੀਆਂ, ਗਧਿਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ, ਸੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਮਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਂਕਦੇ ਹਨ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਨਵਰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ।

(Disclaimer: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।)

