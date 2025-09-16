ETV Bharat / health

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਲਿੰਫੋਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਗੈਰ-ਹੌਡਕਿਨ ਲਿੰਫੋਮਾ ਅਤੇ ਹੌਡਕਿਨ ਲਿੰਫੋਮਾ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ...

ਲਿੰਫੋਮਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 16, 2025 at 12:10 PM IST

LYMPHOMA SYMPTOMS : ICMR ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿੰਫੋਮਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ, ਤਿੱਲੀ, ਥਾਈਮਸ ਅਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਗ ਇਕੱਠੇ ਚਿੱਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਰੈਡੀ ਬੋਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੇਮਾਟੋ ਓਨਕੋਲੋਜੀ, ਅਪੋਲੋ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿੰਫੋਮਾ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਅਤੇ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ (ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ) ਅਸਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਧਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫੋਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਸੋਜ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਡਕਿਨ ਲਿੰਫੋਮਾ ਨਾਲੋਂ ਗੈਰ-ਹੌਡਕਿਨ ਲਿੰਫੋਮਾ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹੌਡਕਿਨ ਲਿੰਫੋਮਾ ਦੀ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਘਟਨਾ ਦਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਵਿੱਚ 2.9 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਵਿੱਚ 1.5 ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ-ਹੌਡਕਿਨ ਲਿੰਫੋਮਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੌਡਕਿਨ ਲਿੰਫੋਮਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 11,000 ਵੱਧ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 3% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੌਡਕਿਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿੰਫੋਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...

ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ, ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ

ਗਰਦਨ, ਕੱਛ ਜਾਂ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ ਜੋ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਲਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੰਢਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਮਫੋਮਾ ਦੀ ਸੋਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੀ, ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ, ਡਾ. ਬੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸੋਜ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੁਖਾਰ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਲਿਮਫੋਮਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਇਸਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਜਿੰਗ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਓਵਰਲੈਪ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁਖਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੰਢਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ

ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਮਫੋਮਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ, ਜਲਵਾਯੂ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੈ।

ਭਾਰ ਘਟਣਾ

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣਾ, ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਪੜੇ ਅਚਾਨਕ ਢਿੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਦੇਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲਿੰਫੋਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਥਕਾਵਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ" ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਾਈਪਰਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਥਕਾਵਟ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਧੱਫੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੀਬਰ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਛੁਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਮਿਊਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਚਮੜੀ ਦੇ ਲਿੰਫੋਮਾ ਵਿੱਚ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਬੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਜਲੀ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਰੀਮਾਂ ਜਾਂ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।)

