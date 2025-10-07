ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Published : October 7, 2025 at 7:56 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਦਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੀਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੀਵਰ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲੀਨ ਅਦਰਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੀਵਰ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਮ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ, ਯੂਰੇਨ ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਸੋਜਸ਼ ਆਉਣਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਲੀਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਲੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੀਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਲੀਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਲੀਵਰ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖਦੀ ਮਾਇਨੇ
ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਸਿਹਾਜ ਗੇਸਟਰੋ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਲੀਆ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਵੀ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਲੀਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹੈਪੀਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੀਟਾਈਟਸ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਮਧੁਰ ਲੀਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਵਰ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ 30 ਮਿੰਟ ਦਿਨ ਦੇ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਲਾਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਟੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਮ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਸਿਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੋਸਿਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।