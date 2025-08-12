ETV Bharat / health

ਮਟਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਪੁੰਗਰੀ ਕਣਕ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ... - SPROUTED WHEAT HEALTH BENEFITS

ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਖਾਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ...

SPROUTED WHEAT HEALTH BENEFITS
ਮਟਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਪੁੰਗਰੀ ਕਣਕ (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 12, 2025 at 6:54 PM IST

3 Min Read

SPROUTED WHEAT HEALTH BENEFITS: ਮਟਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਵਰਗੇ ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਪੁੰਗਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਾਧੇ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਮਟਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੁੰਗਰਦੀ ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ?

ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁੰਗਰਦੀ ਕਣਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 4-6 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭਿਉਂ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਣਕ ਪੁੰਗਰ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁੰਗਰਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖੀਰਾ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੁੰਗਰਦੀ ਕਣਕ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਪੁੰਗਰਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਚੱਮਚ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਣਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

ਵੈੱਬਐਮਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਖੁਰਾਕੀ ਫਾਈਬਰ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਫੋਲੇਟ, ਨਿਆਸੀਨ, ਥਿਆਮੀਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ।

ਕਣਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਬਤ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਚਨ ਲਈ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

SPROUTED WHEAT HEALTH BENEFITS: ਮਟਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਵਰਗੇ ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਪੁੰਗਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਾਧੇ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਮਟਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੁੰਗਰਦੀ ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ?

ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁੰਗਰਦੀ ਕਣਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 4-6 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭਿਉਂ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਣਕ ਪੁੰਗਰ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁੰਗਰਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖੀਰਾ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੁੰਗਰਦੀ ਕਣਕ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਪੁੰਗਰਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਚੱਮਚ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਣਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

ਵੈੱਬਐਮਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਖੁਰਾਕੀ ਫਾਈਬਰ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਫੋਲੇਟ, ਨਿਆਸੀਨ, ਥਿਆਮੀਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ।

ਕਣਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਬਤ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਚਨ ਲਈ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

HEALTH BENEFITS OF WHEAT AND GRAINSSPROUTED WHEAT HEALTH BENEFITSHOW TO MAKE SPROUTED WHEATਪੁੰਗਰਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭSPROUTED WHEAT HEALTH BENEFITS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਮਟਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਪੁੰਗਰੀ ਕਣਕ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ...

ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਖੁੰਬਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ...

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.