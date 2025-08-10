ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਾਰਡੀਐਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਡੀਐਕ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਰਡੀਐਕ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ
ਕਾਰਡੀਐਕ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਜਾਰੀ
"ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਰਮ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਰਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।" -ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਆਉਦਾ ਹੈ?
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਉਦੋਂ ਆਉਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਅਚਾਨਕ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਅਚਾਨਕ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੜਕਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ, ਥਕਾਵਟ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਤੁਰੰਤ ਸੀਪੀਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ
"ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ , ਵਾਤਾਵਰਨ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਰੋਇਡਸ ਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਦੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" -ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ
ਕਾਰਡੀਐਕ ਅਰੈਸਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡੀਐਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਜੇਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਡੀਐਕ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਲਾਊਡ ਬਣੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
"ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰਟ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਲਾਈਟ, ਔਰੰਜ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਵਾਂਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੂਡ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਡੀਐਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ
ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਦੋਂ ਆਉਦਾ ਹੈ?
ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਦੋਂ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਤੱਕ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਕ ਜਮਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ
ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਅਤੇ ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਢਲੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
