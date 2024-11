ETV Bharat / health

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਡੇ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਤਰਾ!

HOW MANY EGG TO EAT DAILY ( Getty Images )