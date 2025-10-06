ETV Bharat / health

ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੋ ਪਛਾਣ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ (Kidney Stones) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।

Kidney Stones symptoms and treatment
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 6, 2025 at 2:33 PM IST

5 Min Read
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਗ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ...

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਪੀਣ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜਾਂ ਆਕਸਾਲੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਠੋਸ ਪੁੰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਕਸਾਲੇਟ, ਜਾਂ ਫਾਸਫੇਟ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ।

  • ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ ਪੱਥਰੀ: ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਟਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਕਸਲੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਪੱਥਰੀ: ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰੀ (ਘੱਟ ਤੇਜ਼ਾਬੀ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਡੀ-ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਲੂਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਭੋਜਨ: ਨਮਕ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਲੇਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟ, ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਵਿਰਾਸਤ: ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ: ਅਨਿਯਮਿਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਓ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ -

ਤੇਜ਼ ਦਰਦ: ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪੇਟ, ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਪਲੈਂਕ ਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਥਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਥਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਾਲ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਗੁਲਾਬੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੇਮੇਚੂਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਲਣ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ

ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਡਾਇਸੂਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTIs), ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੌਰਾਨ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਤਲੀ

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਤਲੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਕਸਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ -

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਘੁਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ

  • ਆਕਸੀਲੇਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਨਮਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਡਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
  • ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀKIDNEY STONESKIDNEY STONES SYMPTOMSKIDNEY STONE TREATMENTIMPACTS OF KIDNEY STONE

ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੋ ਪਛਾਣ

