ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਣੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਥਾਇਰਾਇਡ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਰਮੋਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈਪੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਚਨਾਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੀ ਹੈ?
ਥਾਇਰਾਇਡ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਐਡਮਜ਼ ਐਪਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ T4 (ਥਾਈਰੋਕਸਾਈਨ) ਅਤੇ T3 (ਟ੍ਰਾਈਓਡੋਥਾਈਰੋਨਾਈਨ) ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਚਨਾਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਕਚਨਾਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਚਨਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਚਨਾਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਕੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਚਨਾਰ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਕਤ-ਪਿੱਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਚਨਾਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ
- ਕਚਨਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੀਸੀਓਐਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
- ਕਚਨਾਰ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਚਨਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਪੀਓ। ਕਚਨਾਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕਚਨਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
- ਕਚਨਾਰ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਚਨਾਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭ
ਕਚਨਾਰ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਸਿੱਧ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਚੀਨੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਚਨਾਰ ਪੌਦਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਸੋਜ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਚਨਾਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅਰਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਜ਼ੀਮਾ, ਦਾਦ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਚਨਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਕਚਨਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਗੁੱਗੂਲੂ' ਨਾਮਕ ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀਸੀਓਐਸ, ਸਿਸਟ, ਕੈਂਸਰ, ਲਿਪੋਮਾ, ਫਾਈਬਰੋਇਡਜ਼, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਬਾਹਰੀ ਟਿਊਮਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ।
ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ
ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
