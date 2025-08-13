ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਆਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਾਈਪਰਹਾਈਡ੍ਰੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਡੀਟੌਕਸ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਸੀਨਾ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਾ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਜੋ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮਤ ਪਸੀਨਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਮਿਓਸਟੈਟਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ, ਪਾਚਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਹੀ ਨਮੀ: ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਮ ਛੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਥਾਇਰਾਇਡ ਰੋਗ: ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਵਧਣਾ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਥਕਾਵਟ, ਦਸਤ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਬਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਧੇਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਣਾਅ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ: ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਨੋਪੌਜ਼: ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਪਸੀਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
