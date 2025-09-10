ETV Bharat / health

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਵਰਤੋ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ !

ਸਕਿਨ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੇਕਅੱਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ।

INTERNATIONAL MAKEUP DAY 2025
ਮੇਕਅੱਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 10, 2025 at 5:07 PM IST

3 Min Read
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅੱਪ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹੋਣ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਕਅੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ, ਮੁਹਾਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਨੇਹਾ ਸੂਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਮੇਕਅੱਪ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਕਅੱਪ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦਤ ਹੈ।" ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਕਅੱਪ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੇਕਅੱਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

The correct way to apply makeup
ਮੇਕਅੱਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ (ETV Bharat GFX)

ਮੇਕਅੱਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ

1. ਸਾਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਟੋਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਕਅੱਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

2. ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਲਗਾਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਸ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Pores Block ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

3. ਬੇਸ ਮੇਕਅੱਪ ਹਲਕਾ ਰੱਖੋ

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੋਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਸੀਲਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ

ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅੱਪ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਸ਼ੇਡ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਡ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅੱਪ ਹਲਕਾ ਰੱਖੋ।

5. ਸੈਟਿੰਗ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੈਟਿੰਗ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

The correct way to remove makeup
ਮੇਕਅੱਪ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ (ETV Bharat GFX)

ਮੇਕਅੱਪ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾ. ਨੇਹਾ ਸੂਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਮੇਕਅੱਪ ਰਾਤ ਭਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਮ ਛੇਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਾਸੇ, ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਕਅੱਪ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਮੇਕਅੱਪ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ

1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹ

ਇੱਕ ਸੂਤੀ ਪੈਡ 'ਤੇ ਮੇਕਅੱਪ ਰਿਮੂਵਰ ਜਾਂ ਮਾਈਕਲਰ ਵਾਟਰ ਲਓ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਕਅੱਪ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2. ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ

ਮੇਕਅਪ ਰਿਮੂਵਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੇਕਅੱਪ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਭਾਰੀ ਮੇਕਅਪ ਹੈ ਤਾਂ Oil-Based Remover ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

3. ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਿਰਫ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।

4. ਟੋਨਰ ਅਤੇ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ

ਮੇਕਅੱਪ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੋਨਰ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੋਨਰ ਅਤੇ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

5. ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ

ਸਕ੍ਰਬ ਜਾਂ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਨੇਹਾ ਸੂਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਮੇਕਅੱਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਨਿਖਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੇਕਅੱਪ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਭਰ ਮੇਕਅੱਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਕਅੱਪ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਸਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਮੇਕਅੱਪ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

