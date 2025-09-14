ETV Bharat / health

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਮਲੇਰੀਆ ਟੀਕਾ, ਖੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ 'ਢਾਲ'

ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ICMR GIVEN LICENSE TO 5 COMPANIES
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲੇਰੀਆ ਟੀਕਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 14, 2025 at 5:03 PM IST

ICMR GIVEN LICENSE TO 5 COMPANIES: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਲੇਰੀਆ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਫਾਲਸੀਵੈਕਸ ਨਾਮਕ ਇਹ ਟੀਕਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੀਕਾ 2030 ਤੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਡਫਾਲਸੀਵੈਕਸ ਨਾਮਕ ਇਹ ਟੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਮਲੇਰੀਆ ਪਰਜੀਵੀ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਫਾਲਸੀਪੈਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਆਰਐਮਆਰਸੀ) ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਲੇਰੀਆ ਪਰਜੀਵੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਐਡਾਫਾਲਸੀਵੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੀਕਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ICMR ਨੇ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਾਫਾਲਸੀਵੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।

  • ਇੰਡੀਅਨ ਇਮਯੂਨੋਲੋਜੀਕਲਸ ਲਿਮਟਿਡ
  • ਟੈਕਇਨਵੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ
  • ਪੈਨੈਕਸੀਆ ਬਾਇਓਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ
  • ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਈ ਲਿਮਟਿਡ
  • ਜ਼ਾਈਡਸ ਲਾਈਫਸਾਇੰਸਜ਼

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਲੇਰੀਆ ਖਾਤਮਾ ਰੋਡਮੈਪ

ਭਾਰਤ ਨੇ 2027 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

  • 2017 ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
  • ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2023 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
  • 2017 ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 11,100 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
  • 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 3,500 ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
  • 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਉੱਚ ਬੋਝ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਲੇਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ

  • ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ।
  • ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ।
  • ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 264 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਹੈ।

ਐਡਾਫਾਲਸੀਵੈਕਸ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਡਾਫਾਲਸੀਵੈਕਸ ਮਲੇਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਘਾਤਕ ਪਰਜੀਵੀ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਫਾਲਸੀਪੈਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਸਟ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐਡਾਫਾਲਸੀਵੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

