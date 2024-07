ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੈ Over Possessive, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਦੂਰੀ - RelationShip Tips

ETV Bharat / health

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੈ Over Possessive, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਦੂਰੀ - RelationShip Tips

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ Over Possessive ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Over Possessive ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ Over Possessive ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ Over Possessive ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Over Possessive ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ: