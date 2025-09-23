ETV Bharat / health

ਨੌਂ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਾਣੋ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੀਏ ਧਿਆਨ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...

HEALTH PROBLEMS CAUSED BY FASTING
ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (GETTY IMAGES)
Published : September 23, 2025 at 8:43 PM IST

ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਨੌਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੌਂ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ? ਆਓ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ...

ਸਿਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ

ਐਨਆਈਐਚ ਨਿਊਜ਼ ਇਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਫਲ ਅਤੇ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸੁੱਕੀ ਜੀਭ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਜਾਂ ਪੀਏ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ​​ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਫੁੱਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਛਾਛ ਨੂੰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਦੁੱਧ, ਫਲ ਅਤੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਘੱਟ ਜਾਂ ਉੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਮੇਵੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

