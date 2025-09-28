ETV Bharat / health

ਕੋਰੀਅਨ ਵਰਗੀ ਗੋਰੀ ਦਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਸੁਝਾਅ ਅਜ਼ਮਾਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ...

GLASS SKIN
ਕੋਰੀਅਨ ਵਰਗੀ ਗੋਰੀ ਦਿੱਖ (CANVA)
ਕੋਰੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਰੀ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੀਅਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਖੁਰਾਕੀ ਆਦਤਾਂ ਕੋਰੀਆਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੀਅਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰੀਆਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰੀਅਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਚਮੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੜ੍ਹੋ...

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੀਅਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ - ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਨਰਮ ਚਮੜੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਰਮ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਇਲਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੀਅਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੋਰੀਆਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੀ ਚਮੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ:

ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ

ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਇਮ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ । ਅਜਿਹਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖੋਗੇ।

ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਕਿਨ ਟੋਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ 4-5 ਵਾਰ ਧੋਵੋ, 2-3 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਫਿਰ, ਇਸਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।

ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ

ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਲਈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਜੈੱਲ ਨੂੰ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਟ ਕਰੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ, ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਚਮਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਰਗੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੋਰੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਯੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆਈ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

