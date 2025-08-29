ETV Bharat / health

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ... - RED WINE FOR HEART

ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਲ ਵਾਈਨ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

RED WINE BENEFITS: ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਅਰ, ਸਪਿਰਿਟ ਜਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਵਾਈਨ ਦੇ ਉਲਟ ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਲਈ।

ਲਾਲ ਵਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ?

ਲਾਲ ਵਾਈਨ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਵਾਈਨ ਲਈ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌਲੀਫੇਨੌਲ ਨਾਮਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੇਸਵੇਰਾਟ੍ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਲੀਫੇਨੌਲ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਿੱਟੀ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਪੌਲੀਫੇਨੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਸਵੇਰਾਟ੍ਰੋਲ ਦਿਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਸਵੇਰਾਟ੍ਰੋਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (LDL) ਦੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ

ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਵੇਰਾਟ੍ਰੋਲ ਵਰਗੇ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਵਿੱਚ ਟੈਨਿਨ ਨਾਮਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਈਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮੈਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

