ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ? ਅੰਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਰਣਭਾਈ ਚੁਡਾਸਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ ਜਾਧਵ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ?
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ, 33 ਹਜ਼ਾਰ 55 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 14 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 972 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 36,083 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 14,61,427 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 14,26,447 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 13,92,179 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 13,58,415 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ?
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,21,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1,27,512 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 1,18,910 ਮਾਮਲੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 1,15,123 ਮਾਮਲੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 98,386 ਮਾਮਲੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 94,832 ਮਾਮਲੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 86,124 ਮਾਮਲੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 78,604 ਮਾਮਲੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 77,205 ਮਾਮਲੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7676,708 ਮਾਮਲੇ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 61,175 ਮਾਮਲੇ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 55,335, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 42,288 ਮਾਮਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 32,513 ਮਾਮਲੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 30,763 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ 517 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 7 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 230 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ 202 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ 558 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 252 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 28,387 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 14,112 ਮਾਮਲੇ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 1823 ਮਾਮਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1152 ਮਾਮਲੇ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 408 ਮਾਮਲੇ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 318 ਮਾਮਲੇ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 268 ਅਤੇ 173 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ 32 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
|ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ
|366
|380
|393
|401
|408
|ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ
|206+124
|219+135
|238+150
|252 +161
|268+173
|ਦਿੱਲੀ
|25178
|25969
|26735
|27561
|28387
|ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|12726
|13060
|13395
|13744
|14112
|ਲੱਦਾਖ
|286
|294
|302
|309
|318
|ਲਕਸ਼ਦੀਪ
|27
|28
|28
|31
|32
|ਪੁਡੂਚੇਰੀ
|1577
|1623
|1679
|1753
|1823
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|1024
|1053
|1088
|1120
|1152
ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-