ਐਸੀਡਿਟੀ, ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੰਗ ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਐਸੀਡਿਟੀ, ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੰਗ ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੀਡਿਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ...
Published : October 4, 2025 at 4:01 PM IST
Home remedies for acidity: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਐਸੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੱਕ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਸੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਆਰਤੀ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸੀਡਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਦਰਅਸਲ, ਗੁੜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਠੰਡਾ ਬਦਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਐਸੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖਾਰੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਸੇਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਜੌਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਡਰਿੰਕ...
ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਲਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੇ ਬੀਜ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭਿਉਂਣ ਦਿਓ। ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਖੀਰੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਪੀਓ। ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਝਪਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗਾ
ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਭੇਦਨ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ, ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਦੇ સ્ત્રાવ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ, ਪਵਨਮੁਕਤਾਸਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਗਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਜਾਂ ਐਸੀਡਿਟੀ ਅਕਸਰ ਪੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਐਸੋਫੈਜੀਅਲ ਸਪਿੰਕਟਰ (LES) ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਠੋਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਤਣਾਅ, ਮੋਟਾਪਾ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹਾਈਟਸ ਹਰਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ...
- ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਵਰਗਾ ਦਰਦ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਮਤਲੀ, ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਕਾਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜਾ ਸੁਆਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਫੁੱਲਣਾ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ।
- ਸਵੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਐਸਿਡ ਕਾਰਨ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਲਾਰ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਘੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।