ETV Bharat / health

ਗਰਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਪਸ ਨਾਲ ਪਾਓ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਠੰਢਕ - How To Cool Down Body

By ETV Bharat Health Team Published : 5 hours ago

How To Cool Down Body ( Getty Images )