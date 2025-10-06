ETV Bharat / health

ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ...

GINKGO BILOBA
ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ; ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ (CANVA)
ETV Bharat Health Team

October 6, 2025

GINKGO BILOBA: ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਣਗਿਣਤ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਗਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ। ਗਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ ਦੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...

ਗਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:

ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਜਿੰਕੋ ਬਿਲੋਬਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

GINKGO BILOBA TREE
ਗਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ ਦਾ ਰੁੱਖ (CANVA)

ਜਿਨਸੀ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੰਕੋ ਬਿਲੋਬਾ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਤਣਾਅ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਟੈਂਸ਼ਨ ਗਲਾਕੋਮਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਿੰਕੋ ਬਿਲੋਬਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਲਾਕਡ ਧਮਨੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਗਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਜਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ ਚਮੜੀ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਗੁਣ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਗਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ ਨੂੰ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

GINKGO BILOBA TREE
ਗਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ ਦਾ ਰੁੱਖ (CANVA)

ਗਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਗਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਜਾਜ਼ਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੌਦਾ, ਗਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਜੀਵਤ ਜੀਵਾਸ਼ਮ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਤ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

