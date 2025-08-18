ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਪਤਾ

IRON DEFICIENCY ANAEMIA : ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਵਰਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, NHS ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਇਰਨ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ...
ਨਹੁੰਆਂ ਤੋਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਨਹੁੰ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਭੁਰਭੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਥੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ...
- ਚਮੜੀ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ, ਨਹੁੰਆਂ ਅਤੇ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੀਲਾਪਨ।
- ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ।
- ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ।
- ਵਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪਾਲਕ: ਪਾਲਕ ਆਇਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਲਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.7 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਆਇਰਨ ਦੇ ਸੋਖਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ, ਸੂਪ ਜਾਂ ਸਮੂਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਚੁੱਕੜ: ਚੁਕੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੂਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਇਰਨ, ਫੋਲੇਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਨਾਰ: ਅਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਅਨਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤਿਲ: ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਤਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ: ਦਾਲਾਂ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੀਨਜ਼, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
