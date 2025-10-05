ETV Bharat / health

ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ?

ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ...

EATING RED ANT CHUTNEY: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਵਤੀਪੁਰਮ ਮਨਯਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਸਨੀਕ ਉੱਚੇ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ...

ਕੀ ਹਨ ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਲਾਭ ?

ਓਡੀਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬੁਨਕਰ ਕੀੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲਾਲ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?

  • ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ - ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਲਿਪਿਡ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਕੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਐਕਟਿਵ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗਤੀਵਿਧੀ - ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਡੀਡਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ - ਇਸ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਸਣ, ਅਦਰਕ, ਧਨੀਆ ਪੱਤੇ, ਇਲਾਇਚੀ, ਇਮਲੀ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਨਾਲ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਟਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਟਨੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸੋਈ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਓਸ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ (ਜੁਲਾਹੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਅਤੇ ਪਿਊਪੇ) ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਸੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਸਥਾਨਕ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਮਿਗਸ ਕੁਲੋਨਾਸ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨੈਕ ਵਜੋਂ ਨਮਕ ਨਾਲ ਤਲੇ ਜਾਂ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ, ਐਸਕੈਮੋਲਸ, ਜਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਕੈਵੀਅਰ, ਡਿਪਸ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਜੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਆਦੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

