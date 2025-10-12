ETV Bharat / health

ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ...

ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

COUGH SYRUP PRECAUTIONS TO CHILDREN
ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ (ETV Bharat)
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਕਸਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ। ਅਕਸਰ ਮਾਪੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੀਡੀਯੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਆਮ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜੋ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੰਘ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਡੀਡੀਯੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅੰਕੁਰ ਧਰਮਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰ ਖੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ, ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਘ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੰਘ ਭਾਫ਼, ਆਰਾਮ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੰਘ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਡਾ. ਅੰਕੁਰ ਧਰਮਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਮਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਮਚ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਸਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਡਾ. ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਲਕੀ ਖੰਘ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:-

  1. ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ।
  2. ਸਟੀਮ ਦਿਓ।
  3. ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖੋ।
  4. ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਿਓ।
  5. ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਬੋਟੂਲਿਜ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਐਲ.ਐਸ. ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, "ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਦਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਉੱਲੀਮਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ 30 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਗੰਧ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਲਟੀਆਂ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਡੇਟ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਡੇਟ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਐਲਐਸ ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜੇਕਰ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

  1. ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਓ।
  2. ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ।
  3. ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਜਾਂ ਸਰਿੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  4. ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
  5. ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਬਲ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
  6. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਦਿਓ।
  7. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੋ।
  8. ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਰੀਦੋ।
  9. ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ 'ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ।
  10. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦਿਓ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦਣਾ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ।

