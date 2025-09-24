ETV Bharat / health

ਇਹ ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਇਲਾਜ, ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਚਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸਰਚਗੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲਾਇਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1,8-ਸਿਨੀਓਲ ਅਤੇ ਟੇਰਪੀਨਸ, ਜੋ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਔਸ਼ਧੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆ ਦੇ ਲਾਭ

ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ: ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 1,8-ਸਿਨੀਓਲ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਚਨ ਸਿਹਤ: ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦਿਲ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸਦੇ ਦਿਲ-ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ: ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਮੂਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਸੋਜ ਅਤੇ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਮਿਊਨਿਟੀ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਫਿਣਸੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਇਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ: ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਥਰਮੋਜੈਨਿਕ ਗੁਣ ਵਧੇਰੇ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਮਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਲਾਇਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1,8-ਸਿਨੀਓਲ ਵਿੱਚ ਕਫਨਕਾਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਗ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ: ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਧਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

