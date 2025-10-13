ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਕੀ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋ ਬ੍ਰਾ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : October 13, 2025 at 1:27 PM IST
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋ ਬ੍ਰਾ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ?
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ 14 ਸਕਿੰਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ 6,70,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋ ਬ੍ਰਾ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਬ੍ਰਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋ ਬ੍ਰਾ ਦਿਵਸ' ਦਾ ਉਦੇਸ਼
'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋ ਬ੍ਰਾ ਦਿਵਸ' ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋ ਬ੍ਰਾ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਬ੍ਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ।
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋ ਬ੍ਰਾ ਦਿਵਸ'?
'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋ ਬ੍ਰਾ ਦਿਵਸ' ਹਰ ਸਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NHI ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 9 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋ ਬ੍ਰਾ ਦਿਵਸ' 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋ ਬ੍ਰਾ ਦਿਵਸ' ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ: ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ: ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ" ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾ ਨਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਆਬਾਦੀ ਅਧਾਰਤ ਕੇਸ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧਿਐਨ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਗ ਜਾਂ ਅੰਡਰਵਾਇਰਡ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
- ਲਿੰਗ
- ਉਮਰ
- ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ
- ਮੋਟਾਪਾ
- ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ
