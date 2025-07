ETV Bharat / health

ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ! - URINE EYE WASH

URINE EYE WASH ( Instagram )

Published : July 7, 2025 at 5:30 PM IST | Updated : July 8, 2025 at 9:11 AM IST

URINE EYE WASH: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਧੋ ਰਹੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜੀ ਹਾਂ...ਪੁਣੇ ਦੀ "ਦਵਾਈ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਕੋਚ" ਨੂਪੁਰ ਪਿੱਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੋਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਜਲਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Last Updated : July 8, 2025 at 9:11 AM IST