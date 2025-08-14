ETV Bharat / health

ਕੀ 'Eyebrow Threading' ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ! - LIVER FAILURE DUE TO THREADING

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈਬ੍ਰੋ ਥ੍ਰੈੱਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

LIVER FAILURE DUE TO THREADING
LIVER FAILURE DUE TO THREADING (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 14, 2025 at 3:52 PM IST

LIVER FAILURE DUE TO THREADING: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਬ੍ਰੋ ਥ੍ਰੈੱਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਆਈਬ੍ਰੋ ਥ੍ਰੈੱਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਬ੍ਰੋ ਥ੍ਰੈੱਡਿੰਗ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਬ੍ਰੋ ਥ੍ਰੈੱਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਥ੍ਰੈੱਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਧਮੀਜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਆਈਬ੍ਰੋ ਥ੍ਰੈੱਡਿੰਗ ਲਈ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਧਮੀਜਾ ਨੇ ਇੱਕ 28 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਬ੍ਰੋ ਥ੍ਰੈੱਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਥ੍ਰੈੱਡਿੰਗ ਥ੍ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈੱਡਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।-ਡਾ.ਧਮੀਜਾ

ਆਈਬ੍ਰੋ ਥ੍ਰੈੱਡਿੰਗ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ?

ਕੁਝ ਪਾਰਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਬ੍ਰੋ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਧਾਗਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। WHO ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣ, ਰੇਜ਼ਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈੱਡਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਛੋਟੀਆਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਧਾਗਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ?

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਬਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਤ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਅਤੇ ਈ) ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

  • ਪੇਟ ਦਰਦ
  • ਥਕਾਵਟ
  • ਬੁਖ਼ਾਰ
  • ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ
  • ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
  • ਮਤਲੀ
  • ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
  • ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੱਟੀ
  • ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
  • ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ

ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

